Samp-Udinese, Puggioni “Contento della prestazione”

GENOVA 23 DIC. Porta inviolata. Magari non sarà il massimo per lo spettacolo, ma per un portiere è pur sempre una cosa buona. Christian Puggioni, alla terza gara senza subire reti commenta così il pari di Marassi: «È così che si cresce, abbiamo una delle squadre più giovani del campionato e stiamo facendo bene. Oggi abbiamo concesso qualche contropiede, ma la nostra partita è stata gagliarda. Il problema è stato nel trovare gli spazi contro un avversario ostico e chiuso».

Base. A 35 anni ci si ritrova spesso a fare da chioccia, come prosegue la crescita della banda blucerchiata? «I ragazzi sono in continuo miglioramento – risponde il numero 1 -, il sempre più alto valore della loro autostima è una base ottima per il prossimo anno. Io? Sono un professionista e sono sempre a disposizione per dare il mio contributo. Il bilancio personale è positivo, tolto qualche errore tecnico che può sempre capitare».