Samp-Udinese, Giampaolo “Prova di maturità”

GENOVA 23 DIC. Primo 0-0 dell’anno. Prima giornata senza manco un gol da metà settembre. E forse anche prima grande prova di maturità nella gestione della gara da parte dei ragazzi di Marco Giampaolo, che descrive così la sfida con l’Udinese: «È stata una partita difficilissima. Ci siamo trovati contro una squadra che si è difesa con dieci giocatori sotto la linea di centrocampo. Abbiamo rischiato qualcosina nell’uno contro uno, ma non troppo. Per vincere ci è mancata la finalizzazione».

Maturità. Partite come queste però si possono anche perdere. «Capita che subendo un gol in qualche ripartenza o calcio di fermo si possa anche finire battuti – dice il mister -, ma noi non abbiamo mai prestato il fianco all’avversario. Abbiamo dimostrato grande maturità, pur non rinunciando mai ad attaccare».