Samp-Udinese, formazione: Schick scalpita

GENOVA 22 DIC. Risveglio muscolare in hotel e non sgambata al “Mugnaini”. Seguendo questa tabella di marcia la Sampdoria si è avvicinata ad affrontare l’ultimo ostacolo del 2016: l’Udinese dell’ex Gigi Del Neri. Per la sfida con i bianconeri Marco Giampaolo ha diramato una lista di convocati composta da 25 blucerchiato.

Una sfida per il gruppo sampdoriano fondamentale per riscattare la brutta trasferta di Verona contro il Chievo, dove a fronte di un buon gioco ci sono stati zero punti per degli sprechi colossali soprattutto in difesa.

Eccoli nell’elenco completo.



Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Dodô, Krajnc, Pavlovic, Pereira, Regini, Sala, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Eramo, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.