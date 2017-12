Samp-Spal, Pradè: Ottima annata di crescita

Programmazione, gioco e risultati. La Sampdoria funziona e il bottino dell’anno solare è lì a testimoniarlo.

Analizzando la vittoria con la SPAL, Daniele Pradè coglie l’occasione per tracciare un resoconto dell’intera annata blucerchiata.

«Bisognava fare risultato in qualsiasi modo e alla fine è arriavato un successo importante – spiega il responsabile dell’Area Tecnica -. Ultimamente mancavano i tre punti, non le prestazioni. Il bilancio del 2017 è molto positivo: è stato un anno di crescita, insieme a mister Marco Giampaolo e al suo staff. Abbiamo acquisito un’identità di gioco precisa che ci permette di andare a giocarcela in ogni stadio: dobbiamo continuare così».