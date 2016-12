Samp, Skriniar “Buon Natale a tutti i tifosi”

GENOVA 24 DIC. Passi da gigante in nemmeno sei mesi. Milan Skriniar ha fatto in fretta la gavetta, dagli scampoli di partita della Serie A 2015/16 è passato a essere titolare in pianta stabile della Sampdoria. E mica per caso, come dimostra la prestazione super con cui ha rimpicciolito gli attaccanti friulani. «Peccato non avere vinto – dice in un italiano spartano il centrale slovacco -, abbiamo fatto bene nel secondo tempo ma non è bastato».

Anno. «Come ce la siamo cavata con Zapata? Lui è un giocatore molto fisico, ma io e Silvestre la abbiamo gestita bene, contro di lui e anche contro gli altri. Cosa penso del mio anno? Sono contento, ho giocato sempre di più. Penso che devo solo continuare così. La squadra sta andando bene, dobbiamo andare avanti in questa maniera. Ora abbiamo qualche giorno per tornare a casa e passare il Natale con le nostre famiglie prima di rimetterci a lavorare in vista del Napoli. Faccio i miei migliori auguri a tutti i sampdoriani».