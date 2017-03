Samp, Skriniar “Annullata la Juve”

GENOVA 21 MAR. Schiacciare il tasto annulla e fare sparire Higuain dal campo non è cosa da tutti. Ma Milan Skriniar ha cancellato el Pipita in una partita che, malgrado la sconfitta, radiografa lo splendido stato di salute della Sampdoria in questo girone di ritorno. «Penso che abbiamo fatto una buona prestazione, ci è mancato solo il gol – comincia in mixed-zone lo slovacco -. La Juventus è una grande squadra, fatta di giocatori eccezionali, ma noi le abbiamo tenuto testa, facendo il nostro gioco».

Marcature. «Il pari credo che sarebbe stato il risultato più giusto – prosegue – ed è un peccato avere perso così. Però la prestazione è stata di alto livello». Sia quella di squadra, sia quella personale del numero 37, va detto. «Chi era il più difficile da marcare? Non saprei, sono in tanti i giocatori bravi – nicchia il colosso biondo -. Però con Cuadrado le cose si fanno sempre complicate: è molto veloce. I tifosi? Perfetti anche oggi, ci hanno sostenuti fino alla fine».