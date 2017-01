Samp, Romei “2016 ricco di risultati raggiunti”

GENOVA 31 DIC. La gestione dello stadio “Ferraris”, la Primavera tornata a Bogliasco per disputare le gare casalinghe sul sintetico “Garrone”, Casa Samp e i lavori di restyling del “Mugnaini”. Il 2016 è stato un anno ricco di novità importanti per la Sampdoria che ha portato a compimento diversi progetti. «Siamo soddisfatti, ma c’è ancora molto da fare – assicura l’avvocato Antonio Romei -. Puntiamo sui giovani e lavoriamo affinché venga attuato un calcio propositivo in prima squadra così come nelle leve dell’Academy».

Una serie di progetti da parte della società blucerchiata per il 2017 vogliono ulteriormente poter rilanciare in grande stile la Samp a livello di panorama nazionale e internazionale.