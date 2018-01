Samp-Roma, domani il recupero diretto da Orsato

La Samp non può esultare per il successo importante ottenuto contro la Fiorentina che già domani sera deve scendere in campo in campionato.

Arbitro confermato. Resta Daniele Orsato di Schio l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Roma, gara in programma mercoledì 24 gennaio 2018 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale recupero della 3.a giornata del campionato di Serie A TIM 2017/18. Ad affiancare il fischietto veneto ci penseranno gli assistenti Giacomo Paganessi di Bergamo e Sergio Ranghetti di Chiari; quarto ufficiale sarà Luca Pairetto di Nichelino; l’arbitro deputato al VAR sarà Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, l’assistente sarà Gianmattia Tasso della Spezia.