GENOVA. 28 GEN. In occasione della partita Sampdoria-Roma, che si svolgerà allo Stadio Luigi Ferraris domenica 29 dicembre, alle ore 15.00, a partire dalle 7 fino a cessata esigenza, per motivi di ordine pubblico, c’è il divieto di sosta con rimozione forzata nelle 5 zone in zona svincolo autostradale di Genova Est sulla “piastra Bisagno”.