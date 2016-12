Samp, ripresa dalle vacanze il 29 dicembre

GENOVA 25 DIC. Ricaricare le pile in famiglia, con amore e serenità. Con questo intento Marco Giampaolo ha ordinato il rompete le righe ai suoi ragazzi in blucerchiato, concedendo alcuni giorni di riposo in concomitanza con le festività natalizie. L’appuntamento al “Mugnaini” è fissato per il pomeriggio di giovedì 29 dicembre. Soltanto i sudamericani godranno di un riposo aggiuntivo e si ritroveranno a Bogliasco il 2 gennaio. Da valutare intanto le condizioni di Jacopo Sala, uscito dolorante dal confronto con l’Udinese per un problema al polpaccio sinistro.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore il calciatore Jacopo Sala hanno evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del polpaccio sinistro.