Samp, rinnovato il contratto di capitan Regini

GENOVA 14 AGO. Il presidente Massimo Ferrero la Samp comunicano di aver rinnovato il contratto già in essere – in scadenza al 30 giugno 2021 – relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Regini, 116 presenze ufficiali.

Vasco Regini e la Sampdoria dunque una storia che continua. Il capitano, fresco di rinnovo del contratto, esprime la propria soddisfazione per poter proseguire il percorso iniziato nel gennaio 2009. «Restare in blucerchiato era il mio desiderio più grande – dichiara il capitano -. Considero il Doria casa mia, non mi vedrei con un’altra maglia e ringrazio il presidente Ferrero, l’avvocato Romei e tutta la società per avermi dato l’opportunità di continuare a giocare per questi colori, che sento miei».