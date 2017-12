Samp, Quagliarella: che emozione il gol al San Paolo

Sabato ha affrontato la sua terra, segnando un rigore pesantissimo del pari della Samp contro il Napoli, poi sconfitta nell’arco dei novanta minuti complessivi.

Il bomber blucerchiato sta vivendo una seconda giovinezza anche grazie ai rapporti rinati con i tifosi paternopei, una seconda casa per lui.

“Sono contento che i tifosi azzurri abbiano capito il mio rispetto per loro e mi abbiano applaudito come sono contento che questo gesto sia stato capito dai tifosi della Samp”.





“Non era una sfida normale e non lo sarà mai, mi sono emozionato tantissimo ed è normale che sia così per un napoletano doc come sono io quando ritorna nella sua terra con un’altra maglia”.

