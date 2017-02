Samp, Quagliarella “A Palermo punto meritato”

GENOVA 28 FEB. Ancora una volta decisivo. Secondo timbro consecutivo per Fabio Quagliarella che, dopo aver agguantato il pari al “Ferraris” con il Cagliari una settimana fa, replica salvando i blucerchiati al “Barbera” di Palermo. «È importante aver segnato e aver portato a casa un punto da un campo difficile come questo – afferma l’attaccante, al sesto centro stagionale -. Non è stata la nostra miglior prova, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e abbiamo trovato meritatamente il gol nel finale».

Diagonale. Il numero 27 avrebbe potuto sbloccare il risultato dopo una manciata di minuti, ma dopo aver saltato l’estremo rosanero Posavec ha fallito la conclusione. «Nella prima occasione ho calciato con il mancino e ho strozzato troppo il tiro – spiega -. Per fortuna mi sono riscattato nel finale, trovando il diagonale giusto per l’1-1».