Samp, primo allenamento del 2018: Linetty in gruppo

Prima del 2018 al “Mugnaini”. La trasferta di Benevento si avvicina e la Sampdoria è tornata all’opera a Bogliasco agli ordini di Marco Giampaolo e del suo staff. Attivazione, aerobica a media intensità e partitelle dieci contro dieci in rettangoli da gioco di misure differenti: questo il menù della seduta di circa 70 minuti andata in scena sul campo 2 e alla quale ha regolarmente preso parte Karol Linetty.

Individuali. Ricky Alvarez, Nicola Murru, Ivan Strinic e Duván Zapata si sono invece cimentati in allenamenti individuali di recupero agonistico. Domani, mercoledì, è in programma una doppia sessione. Si ricorda che non sarà consentito ai tifosi l’accesso al centro sportivo per via dei lavori di ristrutturazione e riammodernamento delle strutture.