Samp, Prade’ “Ambiente unito e coeso”

Squadra, tecnico, società e tifosi sono un corpo unico. Così coesi si va lontano». Partiamo dal fondo delle dichiarazioni di Daniele Pradè per dire quanta consapevolezza ci sia a Corte Lambruschini del momento magico che i blucerchiati stanno attraversando. Al di là del k.o. di oggi. «Ai punti non avremmo meritato questa sconfitta – dice il dirigente blucerchiato -, ma anche se siamo usciti battuti aumenta in noi la convinzione di quello che stiamo facendo. Ho visto davvero un grande secondo tempo. Non hanno mai superato la metà campo. E parliamo della Juventus, una grande squadra. Domenica dopo domenica vedo sempre più sicurezza nei ragazzi. Il futuro è roseo».