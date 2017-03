Samp-Pescara, Prade’ “Tifosi dodicesimo uomo”

GENOVA 5 MAR. «Se vinci partite come questa hai fatto il tuo, se non lo fai perdi invece qualcosa di importante. Noi oggi abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene, con tre bei gol»

Al termine della gara con il Pescara Daniele Pradè si congratula con la squadra:

«Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto un gran lavoro in queste settimane e la striscia positiva si allunga. Da domani si pensa al derby, ora però andiamo a dormire sereni. Ho in testa solo una cosa: vogliamo i tre punti nella prossima partita di fronte ad un pubblico che per noi rappresenta sempre il dodicesimo uomo”.