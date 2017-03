Samp-Pescara, Giampaolo “Grande prestazione”

GENOVA 5 MAR. «Da ora penso al derby». E quando dice ora Marco Giampaolo si riferisce al triplice fischio di Pasqua, che manda tutti negli spogliatoi e dà il via alla settimana più intensa dell’anno. «La squadra sta bene, è riuscita a vincere una partita non semplice – commenta l’allenatore -. Abbiamo avuto pazienza e questa è un’ottima cosa in vista di quello che succederà sabato prossimo. Le nostre condizioni fisiche e mentali sono buone,il che non guasta mai».

Strategia. Se il Palermo si era dimostrato un muro quasi invalicabile, la trincea del Pescara dopo un po’ è saltata in aria. «Ultimamente stiamo lavorando a soluzioni alternative – commenta da stratega il tecnico -, pur mantenendo la nostra mentalità. Non era facile trovare spazi e scardinare la loro solidità difensiva. Abbiamo invece avuto modo di girare velocemente palla assumendoci anche qualche rischio, ma i ragazzi sono stati bravi e lucidi nonostante la giovane età».

Attaccanti. «Sono stra-contento di come stanno giocando i miei – dice felice Giampaolo -, dagli attaccanti in giù. Quagliarella? È un professionista tra i più seri che ho visto. Ha fatto una gara sontuosa ed è completo: sa che non è mai stato in discussione, perché per noi è fondamentale. Ma bene ha fatto anche Muriel e poi Schick, che respira il gol».