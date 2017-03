Samp-Pescara, formazione: Muriel titolare

GENOVA 4 MAR. Nessun intoppo della vigilia per Marco Giampaolo e il suo staff. E così, al termine della seduta mattutina del venerdì, il tecnico abruzzese ha convocato tutti e 24 i calciatori a sua disposizione. Nel dettaglio l’elenco completo dei blucerchiati chiamati a sfidare il Pescara nell’anticipo della 27.a giornata di Serie A.

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.

Nella formazione titolare torna Muriel al fianco di Quagliarella mentre Schick torna ad accomodarsi in panchina per entrare a gara in corso.