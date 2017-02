Samp, Pavlovic “Felice del ritorno in campo”

GENOVA 20 FEB. Su e giù sulla fascia per fare vedere che se c’è in palio una maglia tra papabili può starci pure lui. La concorrenza sulla fascia mancina è serrata, ma Daniel Pavlovic non teme i rivali: «Sono molto felice di essere tornato in campo – dice il terzino, l’ultima volta titolare a Bergamo -. So che ci sono diverse opzioni sulla sinistra, ma il mister oggi ha scelto me. Ho giocato tutta la partita e questo non può che essere un bene».

Miglioramento. «Sul vantaggio del Cagliari dovevamo fare più attenzione sulla rimessa – spiega un po’ corrucciato lo svizzero di passaporto bosniaco -, ma se credete che questi gol presi a inizio partita siano dovuti all’atteggiamento di squadra vi sbagliate. Semplicemente non abbiamo seguito bene l’uomo. Dove possiamo arrivare? La classifica è buona, quindi l’obiettivo è solo uno: migliorare ancora».