Samp, Palombo “Chiudiamo l’anno con una vittoria”

GENOVA 21 DIC. Mancava nell’undici in distinta in una gara di Serie A dall’8 maggio scorso. Eppure Angelo Palombo non ha certo demeritato, al netto del fatto che è stato impiegato in un ruolo, quello di difensore centrale, che sta imparando a fare suo, come dimostra la recente gara in TIM Cup contro il Cagliari. «Penso di non avere fatto grandi errori – dice il capitano a chi gli chiede come si trovi al centro della difesa -, ma posso migliorare. Ci vuole un po’ di abitudine».

Errori. Parlando di Chievo-Samp più in generale, il numero 17 dice: «Ci sono stati due episodi negativi che ci hanno penalizzato, ma l’atteggiamento non era sbagliato. Cerchiamo di non fare più errori così. Giovedì abbiamo l’ultima partita del 2016 e vogliamo chiudere l’anno con una vittoria per la classifica e per i tifosi».