L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Mladost Podgorica i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ognjen Stijepovic (nato a Podgorica, Montenegro, il 22 ottobre 1999)

Un colpo di mercato a sorpresa per i blucerchiati che continuano a guardare a giovani talenti esteri da scovare, lanciare e perché no rivendere come nel caso di Patrik Schick.

Il 19 enne montenegrino è un centrocampista di qualità con qualche presenza nelle selezioni giovanili del proprio paese e il disse Osti ha cercato subito di metterlo sotto contratto per strapparlo alla concorrenza di altre formazioni europee. Continua la linea verde della società di Ferrero.





