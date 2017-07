Samp, Murru “Spero di essere decisivo per la squadra”

GENOVA 3 LUG. Difendere e attaccare, correndo su e giù per la fascia sinistra. Sono queste le caratteristiche principali di Nicola Murru, terzino sinistro sardo che arriva alla Sampdoria dal Cagliari, fin qui sua unica squadra in carriera. «Sono un esterno difensivo con molto temperamento, a cui piace partecipare anche alla fase offensiva – dice presentandosi alla nuova piazza -. Spero di regalare assist ai miei nuovi compagni e magari di trovare anche il primo gol»

Tanta voglia dunque per Murru di gettarsi in questa nuova avventura, dopo una piazza focosa come quella di Cagliari quella prestigiosa della Samp con il calore della Gradinata Sud.