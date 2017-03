Samp, Muriel “Qui mi sento a casa”

GENOVA 15 MAR. Il calcio ma non solo. La musica che lo accompagna in ogni momento della sua vita, i ricordi da bambino a Santo Tomás, la Colombia, la famiglia, la passione per i motori e il feeling con l’ambiente blucerchiato. Questi alcuni degli argomenti toccati da Luis Muriel. «Da bambino aiutavo la mia famiglia vendendo i biglietti della lotteria per le strade della mia città – ricorda l’eroe del derby -. Il Doria ha creduto in me quando mi stavo perdendo e adesso qui mi sento come a casa». Una vera e propria dichiarazione d’amore per un’ambiente che è diventato un po’ la sua seconda famiglia.