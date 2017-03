Samp, Muriel “Derby emozione indescrivibile”

GENOVA 13 MAR. L’ammazza-Genoa. Gol all’andata, gol al ritorno. Luis Muriel ha preso in mano la penna e ha deciso di rimettere mano alla storia blucerchiata: da oggi troverete su Wikipedia che la Sampdoria ha fatto il pieno di derby in A nel 2016/17 e non più agli inizi degli anni 60. «Non ci sono parole per descrivere stasera – racconta con emozione il match-winner -. è indescrivibile. Era bellissimo essere lì, con i nostri tifosi, e festeggiare. E poi anche nello spogliatoio abbiamo continuato. Sono io che mi occupo della musica e appena sono entrato nel tunnel ho acceso subito. C’era da ballare»

Futuro. Sono piovuti complimenti da una parte e dall’altra. Twitter ora è pieno di fan di Muriel. «Ho ricevuto un sacco di messaggi – sorride il colombiano -, ma io voglio ringraziare il presidente Ferrero che ha creduto in me anche quando la mia carriera sembra aver preso una brutta piega. Ho fatto qualche sbaglio in passato, ma ho rimediato e qui a Genova sto facendo molto bene. Il mio futu