Samp, la Figc riabilita il presidente Ferrero

Una notizia positiva per il massimo dirigente blucerchiato Ferrero che si vede ufficialmente riabilitato dalla Figc.

Il presidente della Samp può ora tornare ad operare in prima persona nel palazzo del calcio e della Lega candidandosi anche a ruoli attivi.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale:





“L’U.C. Sampdoria comunica che la Federazione Italiana Giuoco Calcio con provvedimento in data 19 dicembre u.s. ha deciso quanto segue: “Visto l’ulteriore e sopravvenuto parere della Corte Federale d’Appello – Sezione Consultiva – pubblicato con C.U. N. 71 /CFA del 19 dicembre 2017, si comunica che non deve più ritenersi applicabile, al Sig. Massimo Ferrero, l’art. 22 bis, comma 1, delle NOIF”.