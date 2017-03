Samp-Juve, prevendita a gonfie vele

GENOVA 18 MAR. La vendita dei biglietti di Sampdoria-Juventus è davvero da record: sono oltre 7.500 i tagliandi già acquistati per il big-match di domenica al “Ferraris”. Numeri top per la fase di prevendita: solo nel derby d’andata si era visto di meglio. Marassi, dunque, sarà proprio un catino bollente, carico di colori e di passione. Anche più del solito.

Biglietti. Per chi non volesse perdersi questa sfida — che si annuncia spettacolare all’ennesima potenza – c’è ancora tempo. Fino al fischio di inizio sarà infatti possibile accaparrarsi un posto privilegiato: basterà recarsi nei Sampdoria Point (via Cesarea e via Travi), nelle rivendite ufficiali o sul sito ufficiale Listicket per scegliere il proprio seggiolino.