Samp-Juve, pagelle LN: Quaglia scintillante, Muriel opaco

GENOVA 19 MAR. Una buona Sampdoria cade al Ferraris , I bianconeri escono vittoriosi con un lampo di Cuadrado

Bravissimo Quagliarella insieme a Linetty il migliore, male invece Muriel mai pericoloso e Sala.

Ecco le pagelle di LN:

Pagellone:

Puggioni: 6 Incolpevole: non ha colpe sul gol preso

Sala: 5 Appannato: sbaglia diverse palle perse fa il suo compitino

Silvestre: 6 Insuperabile: The Wall salva diverse volte le ripartenze della Juventus

Regini: 5,5 Disordinato: Il capitano ha fatto il suo dovere giocando un discreto match

Skriniair: 6,5 Mastro: Il gigante buono blocca gli attacchi offensivi bianconeri

Barreto: 6 Macinino: Inventa, spacca i ritmi in mezzo al gioco

Torreira: 5,5 Spento: Lucas gioca una gara a metà senza cinismo

B.Fernandes: Fantasma: Il giocatore portoghese assente per tutta la partita, male la sua prestazione.

Linetty:7 Uno dei migliori in campo: Detta ordine e compattezza in mezzo al gioco, un playmaker che tutte le squadre vorrebbero.

Quagliarella: 7,5 Supremo: La sua giornata migliore del campionato, gioca una gara bellissima cercando tutti i modi di segnare alla sue ex squadra.

Muriel: 4 Assente: il colombiano vaga per il prato del Ferraris, una brutta gara forse la sua più brutta della stagione.

Shick: Sv

Praet: Sv

Djuricic:Sv

Allenatore Giampaolo: 6 Tattico: ha dato una giusta impronta alla Sampdoria cercando in tutti i modi di far segnare la sua squadra.

Juventus:

Buffon:6-D.Alves.6,5-Barzagli: 5,5-Rugani:6-Asamoah:7-Pjanic:7-Khedira:7,5

Cuadrado:7,5-Dybala:Sv-Mandzukic:5-Higuain:5,5-Lichsteiner: Sv-All Allegri:6,5

Terna arbitrale: Paolo Tagliavento di Terni:6,5

Simone Mora