Samp-Juve, Giampaolo “Sconfitta immeritata”

GENOVA 20 MAR. La differenza sta nei gol segnati, perché Sampdoria e Juventus oggi se la sono giocata alla pari. Non è con i complimenti che si muove la classifica, ma Marco Giampaolo può sentirsi soddisfatto. «Probabilmente siamo stati un po’ imprecisi in fase conclusiva – ammette il tecnico del Doria -, non siamo riusciti a trovare lo spunto giusto per il gol. La sconfitta non è mai positiva, al di là che sia maturata contro la Juventus; ma sono orgoglioso dei miei. Giusto non stare ad aspettare, perché avremmo perso comunque. La nostra missione era quella di tenere aperta la partita fino alla fine perché le occasioni sarebbero potute arrivare».

Occasioni. In realtà un’ultima chance è arrivata, proprio allo scadere. «Con Regini abbiamo avuto un’opportunità nel recupero – commenta Giampaolo -, è stato un peccato che non sia stata utile per pareggiare. Ma io firmo per fare questo tipo di prestazioni, perché secondo me sono queste che ti possono portare lontano. Un’ultima cosa va detta sul nostro tifo: è fantastico, anche oggi ha dato una spinta continua fino al triplice fischio. Bello ci sia questo rapporto tra squadra e pubblico».