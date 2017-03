Samp-Juve, formazione: dentro Puggioni titolare

GENOVA 19 MAR. La rifinitura a Bogliasco ieri è filata via, liscia come l’olio. I blucerchiati sono prima scesi sul principale del “Mugnaini” per raccogliere l’abbraccio dei tifosi – che hanno raggiunto il Poggio in scooter -, poi hanno imboccato la via che porta al campo superiore, dove hanno messo a punto gli ultimi dettagli anti-Juventus. Marco Giampaolo, al rientro negli spogliatoi, ha reso nota la lista dei convocati, dalla quale rimane fuori il solo Emiliano Viviano, squalificato. Di seguito l’elenco completo dei 24 doriani.

Portieri: Falcone, Krapikas, Puggioni.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.