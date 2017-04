Samp, il rinnovo di Giampaolo è cosa fatta

GENOVA 7 APR. Oggi potrebbe essere finalmente il giorno della fine di una telenovela che ha lasciato i tifosi blucerchiati in ansia da qualche mese a questa parte.

Il tecnico marchigiano Marco Giampaolo dovrebbe apporre la firma sul rinnovo di contratto, spazzando via il chiacchericcio di calcio mercato che gi si stava addensando sulla sua figura.

La seconda parte di stagione spettacolare lo ha messo in vetrina ma la Samp da tempo deciso di continuare a puntare su di lui per proseguire quel progetto di linea verde e risultati che sta entusiasmando il popolo blucerchiato e portando risultati inattesi e insperati ad inizio stagione.

