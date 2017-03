Samp, i numeri della squadra di mister Giampaolo

GENOVA 6 MAR. La Sampdoria non si ferma più. E i numeri – come evidenzia Football Data – sono tutti dalla sua. La vittoria sul Pescara rappresenta il sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Marco Giampaolo, reduce da 4 vittorie e 2 pareggi, striscia positiva record in stagione. In grande spolvero Fabio Quagliarella, alla terza marcatura consecutiva, evento che non gli capitava dal 2014 quando vestiva la maglia del Torino.

Re d’Europa. Poi c’è Patrik Schick, alla sesta rete come subentrante – re del gol dei panchinari nei principali campionati europei, un Altafini o Robbiati del XXI secolo, tanto per restare alla nostra Serie A -, nona complessiva per la formazione blucerchiata, sempre più leader nel campionato 2016/17 in questa specifica classifica.

Caccia. La Samp è a +10 sulla 27.a giornata dell’anno scorso ed ora va a caccia dell’ottavo posto occupato dalla Fiorentina, distante 4 punti (ma con lo scontro diretto da disputarsi a Marassi): arrivare ottavi esenterebbe i doriani dai turni preliminari della Coppa Italia 2017/18.

