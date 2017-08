Samp, gli abbonamenti hanno raggiunto quota 15.000

GENOVA 15 AGO. Il muro dei 15.000 abbonamenti è stato sfondato da qualche giorno, ora la campagna U.C. Sampdoria 2017/18 è pronta al rush finale.

La vendita libera delle tessere e dei voucher si chiuderà infatti sabato 19 agosto, alla vigilia della prima di campionato contro il Benevento.

Ferragosto. C’è ancora un po’ di tempo, d’accordo, ma per avere posti migliori occorre affrettarsi. E la società non si ferma nemmeno per ponti e festività. Già nelle giornate di oggi e Ferragosto è infatti possibile sottoscrivere il proprio atto di fede online (clicca qui per l’accesso diretto alla pagina blucerchiata) e presso le ricevitorie autorizzate Listicket.





Service. Da mercoledì 16 agosto riaprirà poi il Service Center di via Cesarea e sarà a vostra totale disposizione per quattro giorni interi, fino a sabato 19 – appunto -, con orario continuato, dalle 10.00 alle 18.30.