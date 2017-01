Samp, Giampaolo prepara la sfida di Tim Cup

GENOVA 17 GEN. Continua con la squadra divisa in due gruppi la preparazione della Sampdoria all’ottavo di TIM Cup di giovedì sera. In vista Marco Giampaolo e staff hanno pensato una seduta rigenerante per i calciatori maggiormente impiegati contro l’Empoli (Dennis Praet compreso) e un allenamento regolare sul sintetico del “Garrone” per il resto del gruppo (preceduto da potenziamento specifico in palestra).

Individuali. Sul fronte dell’infermeria Edgar Barreto ha svolto lavoro aerobico in piscina mentre Carlos Carbonero, Jacopo Sala ed Emiliano Viviano hanno proseguito i rispettivi programmi individuali di recupero agonistico. Domani, mercoledì, è in agenda al “Mugnaini” di Bogliasco una sessione pomeridiana, al termine della quale i blucerchiati partiranno in volo charter alla volta della Capitale. Non sono previste conferenze stampa.