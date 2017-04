Samp-Fiorentina, Giampaolo “Siamo stati bravissimi”

GENOVA 10 APR. «Una bella partita, e vado oltre il risultato». Marco Giampaolo non si ferma al pur lusinghiero tabellino ma promuove in toto quanto fatto sul campo dai suoi ragazzi. «Sono contento – comincia il mister -, abbiamo messo in campo un’intensità straordinaria. C’è stato un piccolissimo calo finale, ma era inevitabile perché la Fiorentina rischia di farti arrivare con le riserve energetiche al minimo quel palleggio. Ai miei dico che sono stati straordinari. Hanno fatto un gran dispendio fisico e mentale».

Arena. Il 2-2 lascia forse l’amaro in bocca? «No, va bene così – rispedisce al mittente -. Questo match è il simbolo della nostra crescita. I tifosi? Ci hanno sempre sostenuto anche nelle 4 sconfitte, io lavorerò per ripagare la loro stima per tutto il tempo che rimarrò qui. Il sostegno da parte dei sampdoriani è quotidiano. E poi la domenica Marassi diventa un’arena. In questa stagione il fattore casa è stato un valore aggiunto».