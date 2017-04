Samp-Fiorentina, Giampaolo “Dovremo avere freddezza”

GENOVA 8 APR. Testa solo alla Fiorentina. Fresco della firma sul rinnovo del contratto, Marco Giampaolo volta pagina e pensa alla sfida con i viola. «Ci aspetta una partita difficile, perché l’avversario ha caratteristiche che a noi danno fastidio – spiega in conferenza stampa -. È la squadra che ha il miglior palleggio del campionato e una disposizione in campo che noi patiamo: servirà grande freddezza per affrontare questo tipo di partita».

Motivazioni. La Fiorentina si presenterà a Genova con l’intento di trovare punti che le permettano di continuare a inseguire l’ultima porta per l’Europa, ma il tecnico blucerchiato questo lo sa. «Sicuramente i nostri avversari non verranno a fare una gita – afferma -, cercano punti per inseguire un piazzamento UEFA, ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni: abbiamo smentito tantissimi tabù e vogliamo continuare a stupire».

Interessi. La Sampdoria è cresciuta grazie alla voglia dei ragazzi di continuare a crescere ma non solo per questo motivo. «I giovani ci danno freschezza ed entusiamo – conclude Giampaolo -, ma il termometro della squadra me lo danno giocatori come Quagliarella, Barreto, Silvestre, Regini, Viviano e anche chi gioca meno come Puggioni e Palombo. Dovremmo giocare in quindici per accontentare tutti, ma la Samp viene sopra gli interessi di tutti, me compreso».