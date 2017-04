Samp-Fiorentina, formazione: Schick-Quaglia in avanti

GENOVA 9 APR. Tutto è pronto per Sampdoria-Fiorentina. I blucerchiati hanno ultimato in mattinata ieri la preparazione alla sfida casalinga con i viola. Al termine della rifinitura Marco Giampaolo ha diramato l’elenco dei 23 convocati. Tra questi il Primavera Andrea Tessiore (maglia numero 29); assenti gli infortunati Luis Muriel e Jacopo Sala, entrambi alle prese con i rispettivi programmi di recupero.

In avanti ancora conferma per Schick che farà coppia con Quagliarella. Non ci saranno grosso stravolgimenti rispetto a Milano.

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Tessiore, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Quagliarella, Schick.