GENOVA. 9 APR. Il calcio d’inizio di Sampdoria-Fiorentina è stato posticipato alle 12.50 in quanto il pullman della Fiorentina è arrivato in ritardo allo stadio per la coda in città per la mezza maratona.

I tifosi blucerchiati avevano chiesto di posticipare la partita alle 15, ma l’appello non aveva avuto esito.