Samp, Ferrero su Schick “Può rimanere con noi”

GENOVA 22 LUG. Il presidente Massimo Ferrero ama stupire si sà, e anche sulla querelle di Patrik Schick ha voluto lasciare a bocca aperta tutti i supporters blucerchiati.

Il ceco, autore di una splendida stagione sotto la Lanterna, era della Juve quando le visite mediche hanno riscontrato una lieve aritmia al cuore che ha fatto saltare tutto. Sul giocatore è immediatamente piombata l’Inter che ha sognato di fare uno sgarbo agli acerrimi nemici piemontesi.

Ma i neroazzurri non hanno fatto i conti con lo scoppiettante Ferrero, che ha confermato l’interesse meneghino dichiarando però come Schick possa anche rimanere in blucerchiato ancora per questa stagione per essere venduto la prossima ad un prezzo ancora più alto.





Insomma, se i tifosi erano ormai certi di dire addio al loro diamante, potebbero ricevere una gradita sopresa.

fc