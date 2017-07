Samp, Ferrero su Ilicic “Non è un vero uomo”

GENOVA 5 LUG. Presentazione oggi per Ilicic: ma non è la maglia blucerchiata la prossima della sua carriera bensì quella neroazzurra dell’Atalanta.

Ferrero non ha per niente gradito il dietrofront del giocatore sloveno, che ha messo in difficoltà la società di Corte Lambruschini nell’arrivo di un trequartista, dopo l’addio di Fernandes.

“Prima di esser calciatori bisogna essere uomini” questo il commento duro del patron della Samp “Meno male che nel calcio gente così è cosa rara. La correttezza non è un optional”.





La Sampdoria ha provato a riaprire la trattativa per Sneijder ma anche l’olandese sembrerebbe aver cambiato idea, soprattutto dopo le parole dure del tecnico Giampaolo che si è opposto al suo arrivo come il dt Osti.

Intanto i blucerchiati cercano di uscire da questo brutto enpasse di mercato.

fc