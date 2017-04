Samp, Fernandes “Voglio migliorare ancora”

GENOVA 11 APR. Ai tempi di Udine a Bruno Fernandes non assegnarono il sesto gol del campionato per una deviazione. Ma stavolta non glielo ruberà nessuno: la staffilata che apre il match di Marassi porta una firma inequivocabile, la sua. «Ho fatto il record di gol – dice soddisfatto il portoghese -, sono felice di aver raggiunto questa cifra. Come l’ho fatto? Ho visto arrivare la palla e ho colpito al volo, è partita proprio bene». Qualcuno in mixed zone gli chiede se i gol brutti non facciano per lui, ma il trequartista se la ride: «Eh eh, qualcuno l’ho fatto. Non quest’anno però».

Ricky. Radiografando la partita, il centrocampista racconta: «Fiorentina e Samp giocano un gran calcio, entrambe creano tante occasioni. Se ci brucia il pari? Un pochino, ma siamo soddisfatti per la prestazione». Parliamo del cambio. «Tutti i giocatori vogliono giocare 90 minuti – spiega con grande sincerità -, ma le scelte del mister vanno rispettate. Non a caso, ci hanno portato al 2-1 momentaneo. Che penso di Alvarez? Ricky è molto importante per noi, noi due abbiamo legato molto. Si meritava questo gol: è un lavoratore esemplare e non mi dispiacerebbe giocarci insieme». Un’ultima battuta è sul futuro: «Qui alla Samp sto bene. La stagione è stata positiva per me e per la squadra, e vorrei migliorare ancora. Il prossimo anno vogliamo re-iniziare con questo entusiasmo».