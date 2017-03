Samp, Fernandes “Che stagione stupenda”

GENOVA 6 MAR. Un’ottima annata. Bruno Fernandes è tutto una bollicina, altro che sapore di tappo. Un gol e due assist, manco volesse battere il Pescara da solo. «Era importante vincere oggi per continuare la nostra striscia positiva – sorride -, di partita in partita siamo più consapevoli e convinti di noi stessi».

Derby. In programma settimana prossima c’è una gara non proprio banale. «I derby non si giocano, si vincono – taglia corto il numero 10 blucerchiato -. Dobbiamo farlo per noi e per questi tifosi straordinari».

Somme. Siamo alla 27.a giornata, si può già tirare qualche somma? «La mia stagione è stata positiva – continua il trequartista -, ho trovato tanto spazio. Con questo gol e questa prestazione posso guardare con ancora più ottimismo al futuro. Siamo giovani ma pronti: sappiamo comunque che possiamo dare tutti ancora qualcosa in più».