Samp-Empoli, Palombo “Recuperiamo autostima”

GENOVA 16 GEN. La vittoria manca da inizio dicembre e la voglia di tornare ad esultare è tanta, ma Angelo Palombo non vuole che questi ultimi risultati finiscano per infiacchire il morale dei blucerchiati. «Non facciamo tre punti dalla partita con il Torino, ma allenandosi e giocando con questa applicazione sicuramente i risultati arriveranno – dice con grande serenità il numero 17 -. Oggi è stata una partita complicatissima, contro una squadra come l’Empoli capace di mantenere la porta inviolata più volte di tutte. Se non si riesce a vincere è sempre meglio non perdere.

Il capitano prosegue: «Il rigore? Per un attimo ho temuto il rosso, ma Skriniar era vicinissimo a me e l’arbitro ha scelto il giallo. Il contatto c’era, abbiamo sbagliato il movimento con la linea difensiva. Comunque sia, bene che Puggioni lo abbia parato: questo è un punto utile. Sento la fiducia del mister: quando ha visto che c’era la possibilità mi ha sempre schierato; io ricambio, perché è davvero una persona schietta e preparata».