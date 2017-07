Samp, domani visite mediche per Ilicic

GENOVA 3 LUG. Il mercato della Samp sta per decollare: domani ci saranno le visite mediche per il trequartista sloveno Ilicic in arrivò dalla Fiorentina.

L’operazione si è conclusa con un esborso, da parte del club di Corte Lambruschini, di 4.5 milioni di euro verso il club gigliato.

Acquisto low cost che assicura al team di mister Marco Giampaolo un fantasticata importante che sostituirà al meglio il partente Bruno Fernandes, andato in patria allo Sporting Lisbona.





Sul fronte Sneijder si va sempre di più verso il no da parte della Samp che ha paura di riproporre lo stesso errore fatto con Eto’o.

fc