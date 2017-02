Samp-Cagliari, Quaglia “Che emozione segnare sotto la Sud”

GENOVA 20 FEB. Solitamente sono i gol a prendersi la copertina, ma per questa volta vogliamo mettere in evidenza le parole di Fabio Quagliarella riguardo ad una storia extra-campo di quelle che non si vorrebbero mai raccontare. «Si è chiusa una vicenda che si era trasformata in un incubo per me – ha rivelato l’attaccante riguardo all’arresto del suo stalker -. Mi sono tolto un peso enorme. Per lui sono andato via da Napoli. Stavo benissimo lì, ma sono stato condizionato da una vicenda che si è trasformata in un incubo, non lo auguro a nessuno. Non potevo uscire di casa, né io e né la mia famiglia. Ringrazio la giustizia per aver stabilito la verità».

Ciliegina. Ora passiamo a quel che più ci piace: il calcio. E in particolare al suo gol, messo a segno da capitano e sotto la Sud. «È un’emozione che resterà indelebile per me – commenta il numero 27 -, fare gol sotto la Sud è bellissimo. Peccato non aver vinto, sarebbe stata la ciliegina, ma va bene così. Segni di crescita collettiva? So che devo dare una mano ai più giovani, aiutarli a crescere, come un genitore. Loro hanno una carriera davanti e di volta in volta mostrano miglioramenti».