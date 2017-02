Samp-Cagliari, pagelle LN: benissimo Viviano

GENOVA 19 FEB. La Samp trova un buon punto in una giornata non brillante dei suoi giocatori. Benissimo sia Muriel e Quagliarella in avanti e Viviano in porta.

Le pagelle di LN:

Pagellone:

-Viviano:6,5 Salvatore della Patria: Salva la porta della Sampdoria con diverse parate.

-Skriniair: 6 The Wall: Il gigante buono salva la retroguardia blucerchiata

-Silvestre: 6 Il gigante buono: Giornata perfetta per il centrale difensivo intercetta diverse palloni.

-Beresynsky: 6 Soldatino: imposta,coordina, fa il suo compitino

-Pavlovic: 5 Assente: Giornata storta per il mancino svizzero.

-Barreto:5,5 Appannato: il mediano non è in giornata sbaglia diversi palloni.

-Torreira: 5 Sprecone: ha l’occasione per segnare il gol vittoria sbaglia l’impossibile sul più bello.

-Praet: 6 Ingenuo: il talento belga gioca una mediocre partita.

-B. Fernandes: 5 Distratto: il giocatore era innervosito dopo il contatto in aerea, giornata da dimenticare.

-Muriel: 7 Top Player: Le sue giocate sono da Oscar fa tutto l’impossibile per far vincere la squadra, impressionanti le sue galoppate.

-Quagliarella: 7,5 Bomber ritrovato: Torna al gol dopo un lungo digiuno festeggia i suoi 101°gol in Serie A.

-Djuricic: 6Lampante: poco lucido sotto porta.

-Linetty:7 Pendolino: Doveva essere titolare dall’inizio, fa il suo dovere a centrocampo.

-Shick:Sv

-Mister Giampaolo: 6 Professore : detta i tempi giusti alla squadra, paga l’assenza di Linetty dall’inizio.

Cagliari:

(Gabriel:6;Murru:5,5;Alves:5,Pisacane:6;Isla:7;Dessena:5;Tachtsidis:7;Joao Pedro:7,5;Padoin:6;Sau:7;Di Gennaro:Sv;Borriello:6;Ibarbo:Sv)

-Terna arbitrale: Davide Massa di Imperia: 5,5 da rivedere il contatto in area tra Bruno Fernandes e Bruno Alves, giusto annullare il gol al Cagliari , da rivedere il presunto contatto in area per il Cagliari .