Samp-Cagliari, Giampaolo “Nessun rimpianto”

GENOVA 20 FEB. Peccato perché una vittoria in più non fa mai male, ma la Sampdoria si è confermata come una delle squadre più in forma del momento, allungando a quattro i risultati utili di fila. «Non ho nessun rimpianto per non aver portato a casa il bottino pieno – dice Marco Giampaolo in conferenza stampa -, sapevamo le insidie che la gara nascondeva e siamo stati bravi a stare in partita. Certo in alcuni momenti siamo stati sfortunati».

Pulizia. «Il Cagliari me lo aspettavo proprio così – conferma l’allenatore doriano -, ha giocatori navigati che sanno come giocare. Ai miei devo fare i complimenti perché hanno fatto una prestazione diversa dal solito. In mezzo al campo c’era molto traffico e non si è giocato in maniera pulita come facciamo di solito».