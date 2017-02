Samp-Cagliari, formazione: Muriel inamovibile

GENOVA 19 FEB. Rifinitura senza intoppi per la Sampdoria di Marco Giampaolo che si appresta ad affrontare il Cagliari di Massimo Rastelli per la terza volta in stagione dopo l’andata e la Coppa Italia. Per la sfida del “Ferraris” il tecnico blucerchiato ha convocato 24 elementi. Tra questi lo slovacco Denis Baumgartner (maglia numero 31), centrocampista della Primavera. Fuori dalla lista rimangono Wladimiro Falcone e lo squalificato Lorenco Simic. Tra i titolari sicuri il colombiano Muriel in grande spolvero nelle ultime sfide.

Portiere: Krapikas, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Baumgartner, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.