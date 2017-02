Samp-Bologna, Giampaolo “Spavaldi al punto giusto”

GENOVA 13 FEB. Mai fino ad ora tre vittorie di fila in campionato. E invece Marco Giampaolo e i suoi ragazzi terribili ieri sera hanno registrato un altro piccolo record, con la speranza che questo duri appena sette giorni. «La Sampdoria ha meritato i tre punti per l’atteggiamento che ha avuto – chiosa il mister -. La squadra non è stata mai scomposta neanche dopo lo svantaggio, ha avuto la mentalità di stare di là».

Rock. Sotto di un gol, ma sempre in possesso di campo e palla. Ecco la fotografia dei blucerchiati fino al pari. «Abbiamo giocato in maniera molto offensiva – va avanti l’allenatore nel post-gara a Samp TV -, gli attaccanti facevano i trequartisti e i trequartisti i centrocampisti. Abbiamo messo in campo quello che era stato fatto negli spogliatoi. Siamo stati rock: spavaldi e consapevoli».

Atteggiamento. Asterisco sul calcio di rigore dell’1-1. «Gli episodi? Non li commento – risponde Giampaolo con franchezza -. Non ho detto e non dirò mai ai miei giocatori che abbiamo perso per colpa dell’arbitro, quindi non mi piace parlarne. Capisco l’amarezza del Bologna, che vedeva la possibilità di portare a casa punti dopo un periodo difficile, ma la Sampdoria stasera non ha rubato niente. Anzi, ha avuto un atteggiamento da grande, anche se grande ancora forse non è».