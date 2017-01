Samp, Bereszynski “Non vedo l’ora di esordire”

GENOVA 4 GEN. Faccia da bravo ragazzo, idee chiare e l’entusiasmo di chi non vede l’ora di cominciare a vivere una nuova avventura. Il polacco Bartosz Bereszynski arriva alla Sampdoria dopo quattro stagioni vincenti in patria con il Legia Warszawa ed ora è pronto a confrontarsi con la Serie A. «Ho scelto la Sampdoria perché ritengo che rappresenti la soluzione migliore per me – dichiara l’esterno destro -. Sono un giocatore a cui piace lottare su ogni pallone e dare sempre il massimo e in Italia voglio fare il definitivo salto di qualità».

Il difensore – che ha scelto la maglia numero 24 – sarà a disposizione di mister Marco Giampaolo a partire dall’odierno allenamento pomeridiano in programma al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.