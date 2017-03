Samp, Barreto “Derby impresa storica”

GENOVA 13 MAR. Lotta come un leone. E pensare che un guaio fisico in settimana ne aveva perfino messo in dubbio la presenza. Eppure Edgar Barreto è tra quelli che tra le zolle del “Ferraris” più si danna alla ricerca del pallone, mettendo in campo il cuore. «Non abbiamo fatto semplicemente la storia – comincia il legionario di Giampaolo -, ma questa è stata una partita grandissima. Lo volevamo con tutto noi stessi. Ci tenevamo a portare a casa questo derby».

Serenità. Il numero 8 fa il suo plauso personale al compagno Muriel: «È stato bravo, ha capito che quella palla era corta e che poteva diventare pericolosa, così ha attaccato e la porta e fatto un gran gol». Due su due, e ora? «Questa vittoria ci permette di guardare con più serenità al finale di campionato – conclude -, però non vogliamo smettere di migliorarci»